Fibre : deux câbles sous-marins coupés en mer Baltique, est-ce un sabotage ?

Illustration : IA (oui ben oui)

Les câbles sous-marins : des infrastructures stratégiques

Carte : LEcho.be

La réaction européenne

guerres hybrides

Machine linéaire de pose de câble (Wikipedia)

Des précédents

Vers une stratégie de protection renforcée

Les câbles sous-marins en fibre optique sont essentiels aux communications internationales et aux échanges de données. Ces infrastructures critiques, qui assurent le fonctionnement des économies et des systèmes de défense modernes, sont aussi particulièrement vulnérables.Ces incidents, survenus à quelques heures d’intervalle, suscitent de sérieux soupçons de sabotage. Même si des causes naturelles, comme l’ancrage de navires ou des séismes, peuvent également expliquer ce type de dommages, leur simultanéité laisse peu de place au doute.Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a jugé improbable un accident, évoquant la possibilité d’une attaque délibérée.Ces événements surviennent dans un contexte de tensions particulièrement vives entre l’OTAN et la Russie , surtout depuis l’invasion de l’Ukraine. L’Allemagne et la Finlande ont réaffirmé que la sécurité européenne est menacée non seulement par des conflits ouverts, mais aussi par des formes demenées par des acteurs malveillants, comme cela pourrait être le cas avec cet éventuel acte de sabotage.La Baltique est devenue un point de friction géopolitique majeur, en particulier depuis l’élargissement de l’OTAN à la Suède et à la Finlande.L’an dernier, un cargo chinois avait endommagé un gazoduc dans la région, et en 2022, le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 avait déjà provoqué des accusations croisées sans qu’aucune responsabilité claire ne soit établie. Ces incidents récurrents montrent également la difficulté d’attribuer ces actes dans le cadre d’une guerre hybride.Face à ces menaces, plusieurs pays européens plaident pour une meilleure coordination dans la surveillance des infrastructures maritimes.Même si les dommages restent pour le moment limités, les câbles sectionnés ayant été rapidement reroutés.