Angers : il fait exploser les toilettes du collège et accuse TikTok

Une récréation qui dégénère

Photo : Ouest France

TikTok, encore sur le banc des accusés

Le poids des réseaux sociaux

L’histoire se passe au collège Jean Lurçat, à Angers, en pleine matinée, vers 10 h.. Trois élèves présents ont été légèrement blessés, mais, par précaution, les pompiers les ont transportés au CHU. Selon le préfet du Maine-et-Loire, les blessures n’étaient pas graves, mais suffisamment sérieuses pour nécessiter des soins. De quoi refroidir les ardeurs de quiconque voudrait à nouveau s’improviser chimiste en classe.Quand les policiers interrogent le principal suspect, il admet rapidement son inspiration : une vidéo sur TikTok.. Ce n’est pas la première fois que le réseau social est pointé du doigt pour des défis ou tutoriels aux conséquences dangereuses. Le procureur d’Angers, Éric Bouillard, explique que l’adolescent, connu pour son caractère turbulent, a été présenté devant un juge des enfants. En attendant son audience du 7 janvier 2025, il doit respecter une mesure d’éducation provisoire et est désormais suivi par la Protection judiciaire de la jeunesse.Cette affaire relance les débats sur les contenus partagés sur TikTok et leur impact sur les jeunes.. Et cela peut mal finir : un enfant de 11 ans a récemment chuté d’un escalator à Paris en voulant imiter une vidéo, se retrouvant entre la vie et la mort.Ce qui, pour certains, ressemble à un jeu, peut facilement devenir dangereux. Ce genre d’incident rappelle l’importance d’un accompagnement parental et d’une vigilance accrue sur ce que regardent les jeunes en ligne.. Peut-être une bonne occasion de méditer sur la fine frontière qui existe entre curiosité et inconscience. On en vient aussi à se demander si la récente décision australienne d’interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes ne serait pas, au final, une solution pas si absurde…