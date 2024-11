Ben Affleck n’a pas peur de l’IA, et il est bien le seul

L’IA : un outil qui ne remplace pas l’humain, selon Ben Affleck

Un rôle complémentaire pour réduire les coûts

En même temps, Batman n'a peur de rien

L’IA : un « artisan » plutôt qu’un artiste

OpenAI travaille sur Sora, pour créer des séquences vidéo en IA

Un débat qui divise l’opinion publique

Lors du sommet Delivering Alpha 2024, Ben Affleck a surtout exprimé son scepticisme face à la capacité de l’intelligence artificielle à révolutionner entièrement le cinéma . Selon lui, l’IA est incapable de produire des œuvres véritablement originales.L’acteur et réalisateur estime que le processus collaboratif entre acteurs et créateurs, basé sur le goût et la nuance, reste inaccessible à cette technologie. Malgré les avancées dans d’autres secteurs, Affleck considère le cinéma comme l’un des derniers bastions de la créativité humaine.Affleck a tout de même reconnu que l’IA pourrait jouer un rôle complémentaire en automatisant les aspects les plus coûteux et répétitifs du processus de production.Selon lui, cette réduction des dépenses pourrait ouvrir les portes du cinéma à un plus grand nombre de créateurs. Il explique que des projets indépendants comme Good Will Hunting, qu’il a coécrit, pourraient voir le jour plus facilement grâce à une baisse des barrières financières.Décrivant l’IA comme un « artisan », Affleck a expliqué que cette technologie se limite à imiter et recombiner des œuvres existantes., une compétence qu’il estime hors de portée pour l’IA en raison de son incapacité à juger de manière subjective et intuitive. Il reconnaît tout de même que certains secteurs, comme celui des effets spéciaux, pourraient être plus durement touchés par la standardisation rendue possible par l’IA.Les propos d’ Affleck ont suscité de vives réactions.L’utilisation croissante de l’IA dans le cinéma, comme dans des courts métrages entièrement générés par cette technologie, alimente le débat. Affleck reste convaincu que l’IA ne remplacera pas l’intervention humaine dans la création de films, mais servira d’outil pour transformer l’industrie en profondeur.L’avenir nous dira ce qu’il en est. Mais vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce que Ben Affleck a raison de relativiser ou est-il à côté de la plaque ?