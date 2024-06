Matt Damon et Casey Affleck, des braqueurs en fuite sur Apple TV+

Dans cette production Apple Original Films, on retrouvera(Rory), mais aussi(Cobby), Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow et enfin Ron Perlman.racontera l’histoire d’un(avec un politicien corrompu et de l'argent sale). Les deux protagonistes vont alors plonger dans le chaos, poursuivis non seulement par la police mais aussi par différents gangs et autres tueurs. Dans leur fuite, ils arrivent à convaincre la thérapeute de Rory (Hong Chau) de se joindre à eux, dans le tumulte de cette course effrénée. Ils devront alors mettre leurs différences de côté et travailler ensemble pour parvenir à s’échapper.Le film est produit par Artists Equity, Studio 8 et The Walsh Company et est réalisé par Doug Liman. Il est écrit par Chuck MacLean et Casey Affleck et produit par Ben Affleck, Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh et Alison Winter.