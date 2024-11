Opération séduction : Mark Zuckerberg et Donald Trump viennent de dîner en tête à tête

Et notre match ?

renouveau national de l’Amérique

reconnaissant

Un enjeu politique

Stephen Miller -futur directeur adjoint du cabinet présidentiel- a en effet confirmé cette rencontre, déclarant que(on se demande alors si le match de MMA éternellement reporté entre lui et Elon Musk verra le jour ou pas).De son côté, un porte-parole de Meta a mentionné que son CEO étaitde cette invitation et intéressé par des discussions avec la future équipe présidentielle.Cette rencontre marque un changement notable dans les relations entre les deux hommes. En 2021,, ce qui avait considérablement tendu les relations entre la plateforme et l’ancien président.Cependant, avec la victoire du candidat républicain,et à revoir son approche. En outre, le groupe a modifié ses politiques récemment, notamment en réduisant la visibilité des contenus politiques sur ses plateformes, une mesure qui pourrait être perçue comme une tentative d’apaisement envers le prochain locataire de la Maison Blanche.D’autres figures -comme Tim Cook - ont publiquement félicité Donald Trump pour sa victoire. Cette initiative intervient alors que Meta continue de naviguer dans des défis réglementaires et économiques, tout en cherchant à maintenir des relations positives avec les autorités américaines.Ce rapprochement pourrait refléter une volonté des entreprises techs de se repositionner dans un contexte politique où elles ont souvent été critiquées pour leur influence et leurs décisions partisanes.