L'engouement étonnant de Donald Trump pour les cryptomonnaies

Le bitcoin a dépassé la semaine dernière le seuil symbolique des 100 000 dollars : l’envolée du bitcoin le 5 décembre, peu après la nomination deà la tête de la SEC, a été perçue comme un aval indirect du président élu. Donald Trump a d'ailleurs affirmé vouloir voir le bitcoin atteindre 150 000 dollars au début de son mandat, un objectif ambitieux reflétant son soutien qui pourrait bien se réaliser dans les prochains mois.En outre, la nomination de, comme responsable des cryptomonnaies de la Maison Blanche, témoigne de cette volonté d’établir un c. Le futur locataire a également évoqué la création d’une réserve nationale de bitcoins, une mesure qui pourrait changer la donne pour le marché global., celui qui n'avait pas hésiter à qualifier la cryptomonnaie. Plusieurs explications peuvent être avancées, à commencer par sa reconversion dans le monde des cryptos, notamment via ses ventes de NFT et sa plateforme. Après tout Donald Trump est d'abord un homme d'affaires aguerri.Et justement cette implication peut soulever un(et on ne plaisante pas trop avec ses choses là aux USA). La famille Trump est directement impliquée dans des initiatives liées aux cryptos, notamment via la vente de NFT. En outre, le bitcoin -qui a toujours été conçu comme une monnaie décentralisée et apolitique- pourrait être déstabilisé par l’implication directe d’un président surtout américain, dans sa régulation ou son adoption à l’échelle nationale.