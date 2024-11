Bluesky : voilà comment bien débuter sur le réseau social concurrent d'X !

Bluesky : une alternative sérieuse à X

Créez un flux qui vous ressemble

Deck.blue vous sauvera la vie si vous êtes attaché à Tweetdeck (ou X Pro)

Les outils tiers

Adoptez les bons réflexes pour bien commencer

Personnalisation et stratégie

Prêt à skeeter ?

Bluesky, c’est un peu comme Twitter avant que les algorithmes ne décident à votre place de ce que vous devez voir. Ici, pas de machine pour imposer des contenus :Si vous en avez assez des réseaux sociaux classiques, Bluesky pourrait vraiment devenir votre nouvelle maison. D’autant plus qu’il y a désormais beaucoup d’utilisateurs. Le nombre de comptes ayant migré est énorme, et vous y retrouverez à la fois des personnes que vous suiviez auparavant et de nouvelles têtes pour rafraîchir votre timeline. Pour moi ça été une révélation.Pour commencer, créez un compte sur bsky.app ou téléchargez l’application mobile.Utiliser votre propre nom de domaine est une option intéressante pour une touche de crédibilité et d’originalité. Ajoutez une photo de profil, une bio sympa, et c’est parti !La grande force de Bluesky, c’est que vous choisissez ce que vous voulez voir. Il y a deux flux de base :: les publications de vos abonnements.: des suggestions pour découvrir de nouveaux contenus.Mais le vrai plus, ce sont les flux personnalisés, ou feeds.Vous faites vraiment ce que vous voulez.Les Starter Packs (ou packs de démarrage) sont aussi très utiles : ils regroupent des comptes et des flux sur des thématiques spécifiques pour vous plonger directement dans vos centres d’intérêt.• Bluesky, c’est bien ; avec des clients tiers, c’est encore mieux. Voici quelques applications et outils à découvrir :Ce client web propose une interface multi-colonnes parfaite pour gérer plusieurs flux en même temps. Idéal pour suivre l’actualité en direct ou organiser vos conversations. La version gratuite est déjà très complète, mais pour 1 $/mois via Patreon, vous débloquez la planification des publications et la gestion de plusieurs comptes.Simple et rapide, elle va à l’essentiel.: Si vous êtes sur mobile, Skeets est une alternative intéressante avec des options comme l’extraction de texte d’images pour ajouter facilement des descriptions.Idéal pour une vue plus ciblée. Il fonctionne aussi très bien sur iPad.Interagissez intelligemment : Répondez aux publications, partagez (reskeetez) et utilisez des hashtags pour élargir votre portée.Mettez aussi de l’ordre dans vos abonnements : Ne suivez pas tout le monde ; concentrez-vous sur les comptes qui vous intéressent.Protégez votre espace :Bonus : vous pouvez même cacher vos mentions si quelqu’un cite votre contenu dans un contexte qui ne vous plaît pas. Pratique, non ?Testez les fonctionnalités communautaires : Découvrez les flux publics, explorez les listes créées par d’autres utilisateurs et n’hésitez pas à partager les vôtres.Bluesky, c’est aussi un terrain de jeu pour personnaliser votre réseau. Essayez de créer vos propres flux autour de vos passions.Prenez également le temps d’essayer les nouvelles fonctionnalités régulièrement ajoutées. Avec des outils comme Openvibe ou Croissant (qui combine Mastodon Threads et Bluesky en un seul flux),Avec Bluesky, vous retrouvez le plaisir d’un réseau social plus humain, sans algorithmes étouffants et avec une vraie liberté de personnalisation.Alors, téléchargez l’application, testez un flux ou deux, et commencez à bâtir votre petite communauté. Vous allez voir, c'est vraiment agréable. En espérant que la plateforme conserve aussi longtemps cet esprit, qui fait tellement penser à Twitter à ses débuts.Et surtout,