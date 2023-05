La version Mac d'Ivory (client tiers pour Mastodon) est enfin disponible

Un client sur iPhone, iPad et Mac !

Téléchargement et abonnement

Universal

Ivory for Mastodon by Tapbots Tapbots Télécharger

. Mais avec la décision d'Elon Musk d'interdire les clients tiers pour Twitter, Tapbots avait accéléré le développement de cette nouvelle application., on retrouve la même interface générale avec des onglets pour une vue de la timeline, des mentions, des notifications, un profil, des listes.Notons que le client permet depropose des notifications pour certains contenus (ou une mise en sourdine), des sondages, des signets, des messages privés mais aussi des statistiques de publication. Ivory comprend également différents thèmes et icônes d'applications comme Tweetbot.Un nouvel abonnement dénomméva permettre aux utilisateurs d'accéder à Ivory sur Mac, iPhone et iPad pour 24,99 dollars par an. Mais il est possible de s'abonner seulement à l'application Mac pour 14,99 $ par an. Un essai gratuit de sept jours est possible et donne accès à toutes les fonctionnalités (histoire de vous donner envie). Sans abonnement, l'application peut être utilisée en mode lecture.L'application nécessite un Mac exécutant macOS Ventura ou une version ultérieure, selon la liste.