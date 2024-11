On a testé Croissant, pour publier en même temps sur Threads, Mastodon et Bluesky

Un outil pour le cross-posting simplifié

Design et accessibilité

Le prix et les limites actuelles

Depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter (désormais X), beaucoup d’utilisateurs se sont dispersés sur d’autres réseaux concurrents, comme Bluesky, Mastodon, ou encore Threads de Meta.C’est là que Croissant prend tout son sens !En intégrant Bluesky, Mastodon et Threads, elle permet de réduire les tâches répétitives liées à la création de publications sur chaque réseau. Selon Ben McCarthy, développeur de l’application, l’objectif est de limiter le copier-coller et la gestion d’images sur chaque plateforme. Les utilisateurs peuvent ainsi créer un post avec texte et images, y ajouter du texte alternatif, et le publier en une seule opération. Pratique !Croissant propose une interface simplifiée, inspirée par des applications comme Up Ahead, avec un design minimaliste.rendant l’application plus pratique pour les personnes malvoyantes.Nous avons donc testé l’application, et notre avis est mitigé. Le premier problème est la connexion à l’un des trois réseaux, à savoir Bluesky , et ne pas oublier d’ajouterà droite de votre pseudo si vous avez déjà un compte.Ensuite, tout fonctionne correctement :Cependant, l’application ne permet pas de consulter les réseaux en question ; elle se limite uniquement à la publication d’un message partout. Vous trouverez aussi quelques options pour personnaliser l’application, mais rien d’indispensable. L’application est donc fonctionnelle, mais il y a un hic : le prix.L’application coûte 2,99 euros par mois, 22,99 euros par an ou 69,99 euros en paiement unique.De plus, l’application n’est pas traduite en français, ce qui est dommage.L’équipe de Croissant prévoit des mises à jour pour étendre la compatibilité avec d’autres plateformes, notamment iPad et Mac, et pour intégrer des outils de planification de posts et de gestion de hashtags.qui souhaitent être présents sur tous les réseaux.