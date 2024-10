Bluesky sur les pas de Twitter : l'abonnement payant arrive

Une plateforme en pleine ascension

Rose Wang, directrice des opérations de Bluesky

Un abonnement qui mise sur la personnalisation

Une approche éthique de la monétisation

financiarisée

L’avenir de Bluesky se dessine

Depuis sa fondation en 2021, cette plateforme décentralisée attire de plus en plus ceux qui fuient X à cause des excentricités et prises de positions d' Elon Musk . Elle vient de franchir le cap des 13 millions d’utilisateurs, contre 2 millions l’année dernière. Rose Wang, directrice des opérations de Bluesky,, contrairement au modèle adopté par X Premium.Depuis novembre dernier, la base d’utilisateurs de Bluesky a explosé, aidée par l’engouement de ceux déçus par X.Dans le même temps, la plateforme a levé 15 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Blockchain Capital, ce qui lui permet de financer sa croissance sans publicités ni crypto-transactions.Ce futur abonnement payant offrira d’abord des options de personnalisation, comme des vidéos en haute qualité ou des cadres et couleurs d’avatar pour les profils.L’idée est d’assurer une expérience équitable à tous, comme le rappelle Rose Wang, qui a également évoqué la mise en place d’un système de soutien direct pour les créateurs de contenu, leur permettant de recevoir des dons.Bluesky revendique une monétisation modérée, loin des pratiques d’autres réseaux : ici, pas de tokens ni de NFTs pour créer une expérience d’utilisateurs plusavec une équipe de 20 personnes focalisée sur une vision d’accessibilité et de liberté d’expression. L’ambition est de soutenir un modèle social diversifié et de continuer d’explorer des solutions alternatives à la publicité.Aujourd’hui, Bluesky s’impose comme une alternative sérieuse à X.Bluesky dévoilera les prochaines étapes de ce projet, incluant des fonctionnalités pour les créateurs, et continuera de s’imposer sur le marché des réseaux sociaux décentralisés, face à un Mastodont désormais à la traîne.Est-ce que vous le considèrez ?