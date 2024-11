Le site porno xHamster bloqué n’importe comment : quand un sous-domaine fout tout en l’air

Inutile de compter les doigts du hamster pour vérifier, oui j'avoue tout, ce visuel a été généré par une IA, je n'ai pas pris la photo ce matin sur la plage en face de chez moi

Une bourde qui passe mal

fr.xhamster.com

xhamster.com

Effectivement le site est toujours accessible, même en France

Des failles en cascade

fr.pornhub.com

L'ARCOM à la rescousse

Arcom à la rescousse ?

C’est le genre d’erreur qui fait grincer des dents, comme l’ont révélé nos confrères de L’Informé. Le 15 novembre dernier, la cour d’appel de Paris a ordonné le blocage de quatre sites pornographiques – Iciporno, Mrsexe, Tukif et xHamster – accusés de ne pas vérifier l’âge de leurs utilisateurs. Sauf que pour xHamster, seul le sous-domainea été mentionné dans la plainte des associations e-Enfance et La Voix de l’Enfant. Résultat : les fournisseurs d’accès à Internet, respectueux du droit, ont bloqué uniquement ce sous-domaine… mais le site principal,, reste totalement accessible en France.D’autant plus qu’il ne fait aucun doute que les opérateurs étaient bien conscients de cette erreur au moment d’appliquer le blocage.Ce n’est pas le seul point problématique dans cette décision. Les trois autres sites ciblés – Iciporno, Mrsexe et Tukif – semblent avoir été bloqués sans accroc. Cependant, d’autres géants du secteur, comme Pornhub, Redtube ou Xvideos, sont encore épargnés. Pourquoi ?En attendant, ces sites récupèrent probablement toute l’audience des utilisateurs qui n’ont pas envie de contourner le blocage via un VPN ou un changement de DNS.Par ailleurs, dans les plaintes initiales, les associations ont encore ciblé des sous-domaines spécifiques, comme, au lieu des versions principales des sites.Pour combler ces lacunes, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom ) pourrait prendre le relais. Avec la nouvelle loi sur la sécurité numérique (SREN), l’Arcom pourra imposer des sanctions ou exiger des blocages plus larges. Mais là encore, il faudra attendre.Cette histoire de sous-domaine, c’est un peu comme verrouiller une porte en oubliant la fenêtre ouverte. L’intention est là, mais les failles procédurales sapent les efforts.Beaucoup d’internautes jugent cette mesure excessive. Et vous, qu’en pensez-vous ?