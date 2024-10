xHamster, Tukif… Quatre sites pornographiques bloqués en France

Des sites hors UE bientôt bloqués en France

Sur "xHamster", si vous acceptez les cookies, vous vous retrouvez directement sur le site !

Sur "TuKif", parfois on ne demande absolument rien pour une première connexion...

La Cour d’appel de Paris a donc ordonné le blocage de quatre sites pornographiques accessibles en France :et. En réponse à cette décision, les fournisseurs d’accès internet français ont un délai de 15 jours pour bloquer l’accès à ces plateformes, toutes hébergées en dehors de l’Union européenne. On sera donc là sur un blocage des DNS.Cette décision est une nouvelle une étape dans la protection des mineurs face aux contenus pornographiques en ligne . Les associations, telles queet, ont fait valoir ques pour empêcher l’accès des mineurs à ces contenus. La loi de sécurisation de l’espace numérique impose des systèmes de vérification de l’âge plus rigoureux, et les sites concernés doivent désormais s’y conformer., mais étant hébergés au sein de l’Union européenne, leur sort reste en suspens. La Cour d’appel de Paris a préféré attendre la décision de la Cour de justice de l’Union européenne avant de statuer sur leur blocage. Les éditeurs de ces sites font valoir que le blocage violerait le principe de libre circulation des services d’information dans l’UE, soulevant du coup une question juridique plus large.La lutte pour bloquer l’accès des mineurs aux sites pornographiques en France a débuté en 2020, avec des associations mobilisées depuis plusieurs années. Selon l’Arcom,. Ce chiffre énorme met en évidence, selon les autorités, l’urgence de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge plus efficaces pour protéger les jeunes utilisateurs d’internet contre des contenus considérés comme inappropriés pour leurs âges.Y aurait-il une meilleure solution selon vous ?