Tiens un iPhone confisqué...

Temps d’écran strictement encadré

Quelle mise en pratique ?

Pour s'inscrire sur Instagram, il faut avoir au moins 13 ans. Chaque personne peut confirmer son âge en indiquant sa date de naissance, en présentant une pièce d'identité avec photo et/ou en envoyant un selfie vidéo.

Disclaimer : l’iPhone confisqué n’a pas souffert pendant l'écriture de cette news...

Ces mesures, annoncées par l’(CAC), visent àet à protéger les jeunes des contenus inappropriés et des interactions non sécurisées. Ainsi, les smartphones devront tous disposer d'unAinsi,: une heure par jour pour les moins de 16 ans et deux heures par jour entre 16 et 18 ans. En outre, les utilisateurs mineurs recevront un rappel pouraprès 30 minutes d’utilisation continue et ne pourront pas utiliser leur smartphone entre 22 heures et 6 heures, sauf exception parentale.adapté à l’âge pour éviter l’exposition à des informations inappropriées et des limitations des interactions sur les réseaux sociaux (quand on pense que Tiktok est une invention de ByteDance...). Enfin, il seraet la visibilité des publications sera contrôlée. Les services de communication essentiels, comme les appels et les SMS, resteront accessibles pour des raisons de sécurité.Le CAC exige. Ces entreprises auront l'obligation de renforcer les vérifications de l’âge des utilisateurs et fournir des outils de contrôle parental robustes, avec des mécanismes anti-contournement à la hauteur du génie / de l'état de manque de nos progénitures. L’activation de ce mode reste toutefoisla Chine prévoit des dispositifs pour garantir son efficacité.Plus largement, cette initiative s’inscrit dans unvisant à mieux encadrer l’accès des jeunes aux technologies., Meta a exprimé son soutien à des législations obligeant les magasins d’applications à demander une approbation parentale pour le téléchargement d’applications par les moins de 16 ans.Il n'en reste pas moins que si l'on épluche les CGV (tout à fait, certains d'entre nous les lisent), on remarque par exemple chez Instagram :En France, il existefixée légalement , mais cette limite a du mal à être appliquée.