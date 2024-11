Le Bitcoin dépassera-t-il les 100 000 dollars avant Noël ?

Le duo Trump-Musk

Quels sont les autres facteurs clés ?

ndlr : un halving correspond une réduction de moitié. C'est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs (environ tous les 4 ans) pour la blockchain Bitcoi. Lors d'un halving, la récompense en BTC décernée lors du minage de chaque bloc est alors divisée par 2.

Risque de volatilité

En novembre 2024,Mais voila, les dernières centaines semblent dures à conquérir.Cette performance s'explique au vu duavec la victoire de Donald Trump à la présidence des États-Unis, accompagné, comme la mise en réserve nationale de Bitcoin et une régulation plus souple. On peut aussi mettre dans la balance l'arrivée -au pouvoir- d'Les acteurs du secteur s’attendent donc à ce que des mesures de régulation moins restrictives et des politiques économiques de soutien permettentpour le Bitcoin et les autres cryptomonnaies.L’ia aussi marqué un tournant, attirant un flux massif d’investissements institutionnels et consolidant la crédibilité du Bitcoin comme actif financier.A cela s'ajoute le, ce qui a augmenté la rareté de l'actif. Historiquement, les marchés haussiers s’intensifient dans les 12 à 18 mois suivant un halving, ce qui place le potentiel pic du marché à fin 2025 ou début 2026.Dans ce contexte particulièrement favorable,(Bernstein). L’analyse technique et historique des cycles suggère que le marché haussier est encore à ses débuts.Malgré ces perspectives, des corrections importantes (baisse de 20 à 40%) restent toujours possibles, même en phase de marché haussier. Le Bitcoin pourrait connaîtreen raison de prises de bénéfices ou de promesses politiques non tenues.