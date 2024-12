Amazon AWS propose désormais des lieux pour envoyer vos données depuis votre disque dur

Un service pour des transferts volumineux

L’incontournable service de cloud, Amazon Web Services (AWS), que vous utilisez peut-être dans votre entreprise ou dans vos projets personnels basés sur le cloud, a annoncé l’ouverture de ses premiers Data Transfer Terminals lors de la conférence re:Invent 2024.Les deux premiers sites sont situés à New York et Los Angeles. AWS prévoit d’étendre ce service à d’autres régions, sans pour autant communiquer sur une disponibilité en Europe , bien qu’un indice laisse à penser que cela pourrait aussi arriver chez nous.Les clients peuvent réserver un créneau via la console AWS pour accéder à ces lieux. Une fois sur place, ils sont accompagnés jusqu’à une salle dédiée, équipée d’un panneau de connexion, de câbles à fibre optique et d’un ordinateur de supervision., réduisant considérablement les délais d’importation de données. Ce service est particulièrement avantageux pour les entreprises manipulant des volumes de données très importants, mais disposant d’un débit limité dans leurs locaux.Pour des raisons de sécurité, aucune signalétique AWS n’est présente dans les bâtiments ou les salles., comme celles traitant de grandes quantités de données pour l’intelligence artificielle, le multimédia ou les analyses géographiques.L’utilisation de ces terminaux est facturée à l’heure et par port utilisé, avec un coût minimum correspondant au nombre d’heures réservées. Les transferts entre régions AWS aux États-Unis sont facturés 300 euros par heure,. Les prix pour d’autres destinations n’ont pas encore été communiqués. Cependant, l’intégration de l’Europe dans les destinations disponibles laisse penser que ce type de lieu pourrait ouvrir dans certains pays européens.Cette initiative est aussi une opportunité pour AWS d’attirer de nouveaux clients qui stockent actuellement leurs données sur de de gros serveurs locaux, mais qui hésitent à passer sur AWS en raison de la lenteur supposée de l’envoi de leurs données.