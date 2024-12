Amazon veut contrer ChatGPT (et les autres) avec Nova (vidéo)

Ceci a donc été généré avec Amazon Nova

Les modèles Nova se déclineront en plusieurs versions adaptées à différents usages., tandis que Nova Lite offrira des fonctionnalités multimodales, lui aussi à faible coût, incluant le traitement d’images, de vidéos et de textes. Nova Pro combinera précision, vitesse et rentabilité pour des applications variées, et Nova Premier, prévu pour début 2025, sera destiné aux tâches complexes et à l’apprentissage de modèles personnalisés. À ces offres s’ajouteront Nova Canvas pour la génération d’images et Nova Reel pour la création de vidéos courtes.Amazon positionne ses modèles Nova comme des alternatives compétitives grâce à leur vitesse et leur coût inférieur de 75 % par rapport à d’autres solutions., permettant aux entreprises d’expérimenter et de personnaliser les modèles pour leurs besoins spécifiques. Ils prennent en charge la personnalisation par fine-tuning et la distillation, ce qui rendra possible la création de versions plus légères et optimisées. Un point important aussi, les modèles Nova sont équipés de systèmes de modération et de filigrane pour garantir une utilisation considérée commepar AWS Avec Nova, Amazon cherche à combler son retard perçu face à des concurrents comme OpenAI Meta et Google., comme la synthèse de documents, la création de contenus marketing, ou encore l’analyse de vidéos et d’images. L’entreprise prévoit aussi de lancer en 2025 un modèle speech-to-speech et un modèle multimodal avancé permettant des interactions entre texte, audio, vidéo et images. Le but pour Amazon est surtout de maintenir sa domination sur le marché du cloud, où il détient une part de 31 %.Amazon met en avant sa collaboration avec des partenaires comme Anthropic, SAP et Deloitte pour déployer les capacités de Nova dans divers secteurs., en intégrant des mécanismes pour limiter les risques liés aux contenus préjudiciables ou aux atteintes au droit d’auteur. Avec des revenus en hausse dans sa division AWS, Amazon espère que Nova stimulera davantage son activité dans le cloud tout en répondant aux attentes croissantes des développeurs en matière de diversité et de performance des modèles IA.