Pat Gelsinger quitte la direction d'Intel !

Un vétéran au parcours impressionnant

prenait sa retraite

Un bilan en demi-teinte

Qui prendra sa suite ?

David Zinsner

Michelle Johnston Holthaus

. Raison officielle ou officieuse ? Certains murmurent que le grand patron aurait pris la porte plus tôt que prévu au regard de la situatin actuelle.Entré dans l’entreprise comme jeune ingénieur, il a gravi les échelons jusqu’au poste de directeur de la technologie, bénéficiant du mentorat d’Andy Grove, l’un des cofondateurs d’Intel. Pendant cette première partie de carrière, les portes du paradis sont restées fermées et il a forgé son expérience en dirigeant VMware, filiale d’EMC spécialisée dans le logiciel., avec pour mission de redresser l’entreprise, notamment en modernisant ses capacités de fabrication et en rattrapant son retard dans des domaines comme l’intelligence artificielle.En effet, la firme a énormément perdu de sa valeur en bourse avec une. Les performances financières sont en net recul : le chiffre d’affaires a diminué de 79 milliards de dollars en 2021 à 52 milliards en 2023, les bénéfices nets ont fondu, passant de 19,9 milliards à seulement 1,8 milliard sur la même période.D'un point de vue plus général,comme TSMC, NVIDIA, et AMD, qui dominent sur des segments clés comme l’IA ou les GPU.notamment via des investissements massifs dans de nouvelles usines et technologies de pointe. Le but est bien évidemment de récupérer son leadership dans les technologies d’IA et de cloud computing, secteurs où elle a pris du retard.Pour gérer cette transition, Intel a désigné deux dirigeants intérimaires :(directeur financier) et(une cadre expérimentée). Le processus de recherche d’un nouveau CEO est en cours, et son choix sera crucial pour l’avenir de l’entreprise.