Arrow Lake : Il y a un problème, et Intel le reconnaît

Des performances en deçà des attentes

Des problèmes d’optimisation identifiés

Intel fait preuve de transparence

Le lancement de la nouvelle gamme de processeurs Arrow Lake d’Intel n’a pas répondu aux attentes, en particulier dans le domaine du gaming. En réponse aux critiques, Robert Hallock, vice-président chez Intel, a annoncé que des mises à jour pour corriger les problèmes identifiés seront bientôt déployées. Intel reconnaît que les performances observées par des testeurs indépendants divergent de celles attendues, soulignantLes critiques relayent surtout des questions importantes par rapport aux performances de la série Core Ultra 200S, qui semble carrément inférieure à la génération précédente, Raptor Lake, dans certains jeux. En comparaison, les puces d’AMD, notamment le Ryzen 7 9800X3D, offrent des résultats bien supérieurs, renforçant l’impression que les processeurs Intel peinent à tenir tête à leurs concurrents. Bien que, ses résultats dans des jeux se sont révélés très décevants pour les utilisateurs habitués aux performances d’Intel dans ce domaine.Selon Hallock, les problèmes de performance sont liés à des configurations spécifiques de BIOS et du système d’exploitation, lesquelles engendrent des latences inattendues. Par exemple,, bien au-dessus des attentes d’Intel, qui se situaient entre 70 et 80 nanosecondes. Hallock a précisé que cette latence ne constituait pas la seule cause des contre-performances observées. Un décalage important a été noté entre les résultats de tests internes d’Intel et ceux des évaluations indépendantes, ce qui a aussi poussé l’entreprise à lancer un audit complet pour identifier les causes profondes.Pour rassurer ses clients, Intel prévoit de corriger ces problèmes via des mises à jour de BIOS et de pilotes.. Ces mises à jour devraient permettre de retrouver des performances plus conformes aux attentes, en particulier en gaming donc, domaine où la série Core Ultra 200S a le plus souffert de ces erreurs d’optimisation. Intel espère que cette série de correctifs contribuera à redresser la situation et à rétablir la confiance des utilisateurs envers la marque.On est donc là sur un lancement difficile, qui rappelle qu’une refonte importante de l’architecture d’un processeur s’accompagne parfois de problèmes inattendus. Intel fait quand même preuve de transparence en reconnaissant ces erreurs et en promettant des actions correctives rapides.et redonner aux processeurs Arrow Lake leur place sur le marché des processeurs haute performance.