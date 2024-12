Johny Srouji, CEO d'Intel ? Est-ce possible ?

Pourquoi Intel serait intéressé par Johny Srouji ?

Une pure spéculation ?

Un retour aux sources ?

Nul ne peut contester l'expertise technique de Johny Srouji (qui donne toujours mal à la tête lors de ses interventions pendant les keynotes). L'homme a d'ailleurs transformé l’approche matérielle d’Apple, contribuant à rendre ses puces parmi les plus performantes et efficaces du marché.De son côté,Elle pourrait ainsi bénéficier de cette expertise pour redynamiser sa stratégie. Avec le départ de Pat Gelsinger, Intel est en quête d’un dirigeant capable de redéfinir ses priorités technologiques, notamment dans les secteurs émergents comme l’intelligence artificielle et le cloud computing.A l'heure actuelle, il s'agit d'une spéculation car Johny Srouji semble profondément impliqué et attaché dans les projets futurs d’Apple, notamment le développement de ses propres modems 5G et de nouveaux produits comme le HomePad En outre, il faudra surmonter une certaine incompatibilité culturelle : autrement dit passer d’Apple (qui reste une entreprise de produits techs) à Intel, (davantage orientée vers la fabrication de semi-conducteurs) ne serait pas chose aisée... Après la rupture entre Apple et Intel, on pourrait même y voir un retour chez Intel comme un conflit d’intérêt ou un pas en arrière. Bien que Johny Srouji figure sur la liste restreinte d’Intel, il semble peu probable qu’il quitte Apple...Pour la petite histoire,. Parmi ses premiers missions à l’époque, il a été en charge du développement de l'A4, la première puce personnalisée d'Apple qui a équipé l'iPad et l'iPhone 4 de première génération. Par la suite, il a pu. À ce titre, il travaille en étroite collaboration avec John Ternus,Finalement,. En effet, avant Apple, il a occupé des postes de direction chez Intel -et IBM- dans le domaine du développement et de la conception de processeurs. Avant cela, il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en informatique de Technion, l'Institut israélien de technologie.