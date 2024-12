Trop de haine en ligne : la CFDT quitte X (les Hôpitaux de Paris aussi)

Bye bye X

il y a trop de haine et pas assez de modération et de régulation sur ce réseau social, on ne souhaite donc pas continuer à s’y exprimer

Un départ symbolique et influent

Update : l'AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) vient d'annoncer également t son retrait de X. Dans un communiqué, elle précise l’AP-HP et tous ses hôpitaux annoncent l’arrêt de leur activité sur la plateforme X. Cette décision est une démarche de toute l’institution et prend effet immédiatement . Les raisons sont les mêmes, des conditions de régulation et de modération [qui ne permettent plus ] de garantir un cadre de communication compatible avec la lutte contre la désinformation, le respect d’un débat apaisé et la protection des valeurs qui fondent la mission médicale et scientifique

Elle estime en effet :Comme d'autres, elle dénonce donc(inexistante depuis qu'Elon Musk a limogé toutes les équipes en charge et en a modifié les règles).Jusqu'à présent, ce choix avait été fait par des figures politiques ou des acteurs, des organisations (Greenpeace), puis des médias étrangers, puis plus récemment français comme Ouest-France et Sud-Ouest. Le départ de la CFDT pourrait inciter d’autres figures française à envisager des alternatives.Tous dénoncent l'assouplissement des règles de modération, la monétisation des services autrefois gratuits (comme la pastille bleue), et enfin une ambiance jugée toxique par de nombreux utilisateurs, portée par les choix politiques de son dirigeant, futur ministère de l’efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency en vo ou Doge).