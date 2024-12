Canal+ une introduction catastrophique à la Bourse de Londres

Les premiers pas en Bourse de Louis Hachette Group et de Havas

Les raisons derrière la scission

A l'ouverture des marchés, les entreprises de la galaxie Vivendi qui viennent d'être introduites sur différentes places boursières connaissent des fortunes diverses.Cette cotation vise à souligner son ambition internationale, notamment avec des partenariats majeurs en Afrique, comme celui avec MultiChoice, un leader de la télévision payante sur le continent. Londres, en tant que centre financier mondial, est un choix stratégique pour attirer les investisseurs étrangers. Pour autant, la situation n'est guère enviable pour. C'est la Bourse d'Amsterdam qui a été choisie pour sa position comme centre européen d’attraction pour les entreprises innovantes, en particulier dans les secteurs créatifs et publicitaires. LLa holding conserve sa cotation à Paris, représentant désormais les actifs résiduels de Vivendi après la scission.En séparant les filiales,attirant des investisseurs ciblés pour chacun de ses domaines d’activité. La stratégie est de renforcer la dimension globale des différentes branches,, qui continue d’étendre son influence en Afrique, en Asie et en Europe.La réorganisation est aussi une réponse à la. Les performances des différentes entités sur leurs marchés boursiers respectifs seront observées de près, avec un intérêt particulier pour l’accueil des investisseurs internationaux.Après la fin des partenariats avec Disney,pour lever des fonds et accélérer ses investissements dans les contenus premium et les partenariats internationaux.