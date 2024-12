SpaceX atteint une valorisation record de 350 milliards

Une valorisation qui explose

Pas pressé de devenir public

Des projets ambitieux en toile de fond

Et un petit coup de pouce politique

SpaceX serait en train de négocier une vente d’actions entre initiés, ce qui propulserait sa valorisation à environ 350 milliards de dollars, selon des sources bien informées.Une telle hausse placerait SpaceX parmi les entreprises privées les plus valorisées au monde, surclassant certaines grandes sociétés cotées comme Bank of America.Cette transaction, si elle se concrétise, permettra aux employés et premiers investisseurs de vendre des actions, une méthode classique pour générer de la liquidité sans passer par la case bourse.Alors, pourquoi SpaceX reste-t-elle privée ?Avec une demande d’investisseurs prête à exploser, Elon Musk n’a aucune raison de s’embêter avec les marchés publics, leurs régulations strictes et la volatilité. Ce n’est pas un cas isolé : d’autres géants comme Stripe ou Databricks préfèrent eux aussi jouer la carte de la discrétion et éviter les projecteurs des bourses publiques.Cette valorisation colossale est portée par les succès commerciaux de SpaceX. Ses fusées Falcon sont incontournables pour des missions de la NASA, du Pentagone et de clients privés.Et bien sûr, il y a Starship, la fusée superpuissante conçue pour la Lune et Mars, qui reste un pari technologique fascinant.Avec tout ça, l’argent collecté servira à soutenir les ambitions toujours plus grandes de Musk, qu’il s’agisse de coloniser Mars ou de fournir Internet au fin fond de la Creuse.Musk a aussi trouvé un allié stratégique : Donald Trump Ces relations politiques pourraient bien renforcer encore davantage la position de SpaceX dans l’industrie.En résumé, SpaceX reste en orbite haute. Mais si vous attendiez une IPO pour investir, vous pouvez continuer à rêver.