Non Elon, 56 milliards de rémunération sur un an c'est vraiment trop

profondément vicié

56 milliards ça fait beaucoup d'argent

Une influence critiquée

Musk conserve sa fortune

Une affaire qui questionne les salaires des dirigeants

Les avocats de Musk et de Tesla ont tenté de faire valoir que ce nouveau vote des actionnaires devait suffire à valider le plan. Mais la juge McCormick n’a pas été convaincue.Malgré ce revers, Elon Musk reste à la tête d’une fortune colossale, notamment grâce à sa participation de 13 % dans Tesla, évaluée à près de 150 milliards de dollars.Sauf que tout nouveau plan devra être soigneusement conçu pour éviter de nouvelles contestations judiciaires. Certains analystes prévoient que Tesla cherchera à fusionner le plan annulé avec une nouvelle proposition pour contourner les objections. On reste dans la bidouille.Cette affaire met en avant les préoccupations nouvelles, même aux Etats-Unis, concernant les rémunérations exorbitantes des dirigeants.Les critiques estiment que de tels montants, même s’ils sont légaux, franchissent des limites éthiques. Les avocats des actionnaires se sont dits satisfaits du verdict et prêts à défendre cette décision en appel. Pendant ce temps, Musk a dénoncé la justice du Delaware et pourrait faire appel devant la Cour suprême de l’État pour renverser cette décision.Cette saga judiciaire pourrait influencer durablement les pratiques de gouvernance d’entreprise,Affaire à suivre pour voir si Musk réussira à décrocher le gros lot ou s’il devra revoir ses ambitions salariales à la baisse.