Orange déploie sa solution IA à destination des professionnels

Basée sur plusieurs grands modèles de langage (LLM) d'IA générative, notamment ceux d'OpenAI (GPT-x et DALL-E), de Google (Gemini), d’Anthropic (Claude), de Mistral, et de Meta (LLaMA). Cette boite à outils d’IA garantit la sécurité des données personnelles des utilisateurs, la protection des données de l’entreprise, et donne accès à plusieurs services tels que le chat, l'analyse de code et de documents, la synthèse de réunion et la génération de code et d'image. Nos salariés testent aussi Microsoft Copilot, l’IA de la suite bureautique Microsoft 365 pour identifier à la fois les cas d’usage les plus prometteurs et les enjeux à relever dès lors que serait envisagé un déploiement.

Pour rappel,, une solution destinée aux entreprises via sa division Orange Business. Après une phase de test auprès de(connue sous le nom de), cette technologie sera désormais proposée à des clients externes, y compris les PME.. Il n'est pas besoin de passer du temps sur les prompts (qui peuvent s'avérer un exercice redoutable en fonction de ce que l'on cherche). Les outils sont accessibles via des boutons intégrés, sans configuration complexe. Notons que toutes les offres Orange Pro (Livebox Pro, Open Pro, Connect Pro) incluent ces fonctionnalités via le serviceConcrètement, au niveau des outils, on y trouve la(résumé des messages pour gagner du temps), laavec des propositions adaptées au contexte. Enfin, un fonction très en vogue :. Ainsi il sera possible d'écrire des réponses dans la langue de l’interlocuteur, facilitant les échanges internationaux.Orange entend utiliser l’IA pour. Enfin au vu de la concurrence accrue dans ce segment, Orange cherche à se positionner et vise à rester un acteur clé de l’innovation technologique en France et en Europe.Désirant exploiter toutes les ressources possibles, Orange annonce également des collaborations avecpour renforcer son expertise et l’efficacité de ses outils IA. L’entreprise s’appuie déjà sur plusieurs modèles avancés, dont ceux de Google, Anthropic et Mistral.