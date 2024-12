Quel temps fera-t-il dans 15 jours ?

Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF en anglais) est une organisation intergouvernementale indépendante financée par 34 États. Il est reconnu comme le leader mondial en prévision numérique du temps.



Le CEPMMT est à la fois un institut de recherche et un service opérationnel 24h/24, 7j/7, qui développe les modèles puis produit et diffuse à ses États membres des prévisions numériques du temps.

Quel avenir ?

. Cette dernière serait capable de prévoir la météo sur une période de quinze jours avec une précision sans aucun égal.Lors des tests internes,(la référence mondiale actuelle) dans 97 % des cas, notamment pour des conditions extrêmes comme les vagues de chaleur, les vents violents ou les froids intenses.GenCast aurait fait preuve d’unegénérant une prévision de 15 jours en seulement 8 minutes, alors que les modèles actuels nécessitent plusieurs heures de calcul.Le modèle s’appuie sur quatre décennies de données (1979-2018) comprenant des paramètres comme la température, la vitesse du vent et la pression atmosphérique.En surpassant les modèles existants,Triste remède au réchauffement climatique, cette avancée pourrait égalementen permettant des actions préventives plus efficaces et rapides.Au delà, des prévisions plus fiables permettraient une meilleure préparation et la réduction des risques pour les populations vulnérables. Anticiper les catastrophes pourraient limiter les pertes économiques en protégeant les infrastructures et en organisant les secours plusieurs jours à l’avance. Outre la gestion des crises climatiques, GenCast pourrait servir