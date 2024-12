La dernière IA de Google est dotée de capacité de raisonnement

CQFD

Des démonstrations impressionnantes

Contrairement à la plupart des modèles d’IA qui se contentent de générer une réponse finale, Flash Thinking entend être un peu plus transparent et. Il a d'ailleurs été spécifiquement entraîné à utiliser ses réflexions pour améliorer son raisonnement, comme l’a expliqué, responsable scientifique chez Google DeepMind.Accessible depuis cette adresse, le modèle combine les capacités de raisonnement approfondi avec une version allégée et rapide de Gemini 2.0 Flash, assurant ainsi des réponses en quelques secondes, même pour des questions complexes. En plus des problèmes textuels,. Par exemple, il peut analyser une image contenant des chiffres et répondre à une question basée sur celle-ci en quelques secondes.Ayant relégué au fin fond de ses placards son essai malheureux de Bard (la première version Gemini qui avait magnifiquement planté lors de sa démonstration),. Ce dernier a résolu un problème de physique complexe en moins de 40 secondes, en expliquant les étapes nécessaires pour parvenir à une solution.Le but est ici: aider les étudiants à comprendre des concepts complexes en fournissant des explications détaillées et structurées, résoudre des problèmes nécessitant une logique avancée et une analyse rapide, enfin analyser et résoudre des situations impliquant des données multimodales.Avec Flash Thinking,-comme un humain pourrait-on dire. Cette innovation pourrait représenter une réponse directe aux capacités avancées d’outils comme GPT-4.