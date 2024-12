Le début de la fin pour l'aventure bancaire d'Apple ?

Une succès story qui tourne mal

Rappel : Réservé aux détenteurs d’Apple Card aux États-Unis, âgés de 18 ans et plus, le système n’est soumis à aucune exigence de dépôt ou de solde minimum. Il bénéficie d’une gestion simplifiée via l’application Wallet et d’une intégration fluide avec l’écosystème Apple. Son solde maximum récemment relevé de 250 000 à 1 000 000 dollars. Des intérêts sont générés sur le cashback Daily Cash. Enfin il est possible de transférer des fonds depuis des comptes bancaires ou Apple Cash.



Une année 2024 décevante. Un tournant en 2025 ?

pratiques de gestion des comptes de carte de crédit

, marquant la quatrième réduction cette année. Ce taux, autrefois attractif, a subi plusieurs fluctuations en raison de, qui est passé la première année à 4,25 %, 4,35 %, puis 4,5 %. En 2024, la situation s’est tassée et la tendance s’est inversée progressivement, chutant en avril à 4,4 %, en septembre à 4,25 %, en octobre à 4,1 %. Il est désormais plus bas que son taux de départ !. Le premier est. La banque d'affaires a en effet exprimé son intention de se retirer de son partenariat de prêt à la consommation avec Apple. Bien que les répercussions de cette décision restent incertaines,Le second est une récente. Celui-ci a retenu une condamnation de presque 90 millions de dollars , répartis entre Apple et Goldman Sachs. Suite à de nombreuses plaintes, le Bureau (en voou CFPB) a donc ouvert, notamment en matière de traitement des fraudes, des retards, des erreurs de facturation ou des remboursements. A priori, il se serait particulièrement penché sur leEnfin le dernier découle du précédent :Des questions restent toutefois en suspend : qui prendra la suite de Goldman Sachs dans la succession de l'Apple Card, et, si Apple maintiendra cette dernière au vu de la condamnation (tout du moins sous cette forme). Dans ces conditions, on peut s'interroger sur la viabilité et le futur de l'Apple Card, qui n'avait pas vraiment sa place à Cupertino...