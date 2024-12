Les jours de TikTok sont désormais comptés aux USA (à moins d'une grâce de Donald Trump)

Les enjeux de la décision

Quelles options pour TikTok en 2025 aux USA ?

sauver TikTok

TikTok reste extrêmement populaire aux États-Unis, mais son avenir est désormais suspendu à la fois à l’évolution juridique et aux décisions politiques. Si ByteDance persiste à refuser une vente, l’interdiction pourrait entrer en vigueur, mettant en péril une base d’utilisateurs de plus de 150 millions de personnes dans le pays.

Pour rappel, une loi a été adoptée largement en avril dernier. Elle vise à. TikTok avait tenté de faire valoir que la loi violait la liberté d’expression garantie par la Constitution américaine; un argument qui n'a pas été retenu. Les juges ont en effet estimé que l’objectif principal était d’empêcher un contrôle étranger des données et non de restreindre les contenus partagés sur la plateforme.Normalement, les jours sont comptés, car l. TikTok peut encore tenter de faire examiner l’affaire par la plus haute instance judiciaire des États-Unis. Toutefois, il n’y a aucune garantie que la Cour Suprême accepte d’entendre le dossier.Au niveau politique, il reste une petite chance.et de gagner les voix des plus jeunes électeurs) et pourrait s’opposer à une interdiction ou une vente forcée. Mais depuis son élection, il n’a pas encore abordé ce sujet publiquement.