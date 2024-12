Bloqués dans l'espace depuis des mois, Butch Wilmore et Sunita Williams jouent les prolongations

UNE MISSION QUI TOURNE MAL

fin mars au plus tôt

coup dur pour Boeing

Cette situation met en lumière les enjeux de la fiabilité technique et des partenariats commerciaux dans l’exploration spatiale moderne. Elle montre également l’importance de la flexibilité des astronautes face aux imprévus. SpaceX s’affirme comme un acteur clé dans le domaine, tandis que Boeing fait face à des défis pour regagner la confiance de la NASA et du public.

Pour rappel,, un vaisseau spatial développé par Boeing pour transporter des équipages vers l’ISS dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA. Prévue pour durer huit jours, la mission devait valider les capacités opérationnelles du Starliner.Mais très rapidement,, remettant en cause sa capacité à ramener les astronautes en toute sécurité. Après des mois de tergiversations et évaluations des risques, la NASA avait décidé de faire revenir le Starliner à vide et d’utiliser une mission SpaceX Crew-9 pour rapatrier les astronautes.Pour cela,. Initialement prévu pour février, le retour des astronautes a été repoussé àpour permettre la finalisation d’un nouveau vaisseau Dragon par SpaceX. Au total, les huit jours se sont allongés à plus de neuf mois, bien au-delà de la durée prévue.Ces défaillances marquent un, dont le programme Starliner est déjà retardé depuis des années. Désormais, la fiabilité du Starliner est remise en question, ce qui pourrait compromettre sa compétitivité face à SpaceX dans le programme Commercial Crew.Ce nouvel échec s’ajoute à une, notamment dans le domaine aéronautique avec ses modèles d’avions.En revanche,, tous deux anciens militaires, qui ont comparé leur situation à des déploiements prolongés dans la Navy. Ils ont assuré s’adapter sans difficulté majeure, bien que la prolongation imprévue de leur séjour représente un. En effet, les séjours prolongés en microgravité peuvent entraîner des effets secondaires, tels que des pertes osseuses, des troubles cardiovasculaires et des modifications de la vision, ce qui nécessitera un