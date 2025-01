Apple adapte ses AirTags pour répondre aux normes de sécurité

Pourquoi ce changement était nécessaire ?

Des risques réels

Ce qui change pour les utilisateurs

La loi Reese a été mise en place pour protéger les enfants de moins de six ans.La loi impose donc des avertissements clairs et visibles sur les produits et leurs boîtes. Problème : les AirTags importés après le 19 mars 2024 ne comportaient pas ces mentions obligatoires, plaçant Apple en infraction.En réponse, la marque a ajouté des étiquettes d’avertissement sur ses boîtes et des symboles directement sur le compartiment des piles.Désormais, lorsqu’un utilisateur est invité à changer la pile, une alerte sur les risques liés aux piles boutons s’affiche.Les AirTags , lancés en 2021, ont rapidement gagné en popularité pour leur efficacité à localiser des objets perdus.Si ces avertissements permettent de réduire ce risque, ils rappellent aussi que les parents doivent être vigilants avec ce type de produit.Ce n’est pas la première fois que les AirTags font l’objet de critiques.Malgré cela, les AirTags restent un succès commercial, avec plus d’un milliard de dollars de ventes dès leur première année. J’en utilise moi-même une bonne dizaine pour tout vous dire.Pour l’instant, aucune modification majeure du design ou des fonctionnalités n’est prévue, hormis les étiquettes de sécurité.En attendant, ce rappel à l’ordre montre bien que la sécurité reste une priorité.La loi Reese a d’ailleurs été promulguée à la suite d’une succession d’accidents mortels impliquant de jeunes enfants. Prudence donc.