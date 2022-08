AirTag : Apple informe-t-elle suffisamment les utilisateurs des risques de tracking ?

faits divers

Malheureusement la petite balise blanche d' Apple n'en finit pas de se faire remarquer et d'être -malheureusement- détournée de son utilisation première.Cela commence comme une série américaine lambda, un ex petit-ami jaloux qui décide d'observer les faits et gestes de son ancienne compagne. Outre les classiques appels téléphoniques, le monsieur a aussi caché un AirTag sur sa voiture (sous le pare-choc arrière pour ceux qui se poseraient la question). Histoire de montrer son emprise, il lui aurait lui-même révélé l'existence de la balise. Il a depuis été condamné par la justice.e (iPhone comme Android). En l'espèce, le système a fonctionné, la victime a bien été notifiée maisà quoi cela correspondait (ce qui pourrait conduire Cupertino à augmenter une information globale sur son produit ?). Pour rappel,Néanmoins, il serait tout à fait possible de poursuivre certaines personnes malveillantes via d’autres fondements légaux existants, notamment au regard du but poursuivi (si le but était de dérober un véhicule par exemple) ou certaines conséquences : par exemple le harcèlement, les coups et blessures, la destruction ou le vol.