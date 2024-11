Les voleurs de bagages vont détester cette nouvelle fonction des AirTags et d'iOS 18.2

Quelles nouveautés pour Localiser

une personne de confiance

Le réseau Localiser et l'AirTag se sont avérés être une combinaison puissante pour les utilisateurs pendant leur voyage, fournissant des informations de localisation précieuses lorsque leurs bagages ont été égarés ou mal manipulés. Avec "Share Item Location", nous sommes ravis de donner aux utilisateurs une nouvelle façon de partager facilement ces informations directement avec des tiers comme les compagnies aériennes, tout en protégeant leur vie privée. (Eddy Cue)

Comment cela fonctionne ?

Share Item Location

Localiser permet déjà aux utilisateurs de partager leurs articles avec des personnes en qui ils ont confiance, afin que ces dernières puissent également les suivre.avec, et ce, afin de le retrouver au plus vite. Cette option sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs en tant que mise à jour logicielle gratuite à partir de l'iPhone X.Dans les mois à venir,-y compris Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Delta Air Lines, Eurowings, Iberia, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, Virgin Atlantic et Vueling- devraient intégrer cette fonction dans le cadre de leur service client afin de localiser les bagages mal acheminés ou retardés. Apple précise de plus que d'autres compagnies aériennes seront ajoutées au fil du temps.Il fut un temps les compagnies aériennes ne voyaient pas vraiment ces balises d'un bon oeil, allant même jusqu'à évoquer leur interdiction. Mais il semblerait que certaines aient changé d'avis. Aussi,pour montrer cette nouvelle collaboration (à l'heure de la décarbonation..).Pour cela, il suffit de choisir l'option(Partager l'emplacement de l'élément) dans l'onglet des objets suivis / compatibles. Cela vaqui permet à un tiers de voir l'emplacement de l'objet perdu.Pour cette fonction, Cupertino a vu large. En effet,, sur un Mac / un PC, un iPhone / un Android -petit signe d'ouverture de la part d'Apple. Ce lien sera valable une semaine. Il se désactivera de lui-même si vous retrouvez l'article en question.En revanche, elle pose une petite condition :. Une fois connectée, la personne (de confiance) pourra voir la localisation de l'objet sur une carte de type Apple Plans. Elle aura accès aux coordonnées de l'utilisateur, y compris son adresse e-mail et son numéro de téléphone.Notons également qu'elle va proposer un accès spécialpour les compagnies aériennes. Mais pour le moment, on ne dispose pas encore d'information particulière sur le sujet.