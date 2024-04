Problème résolu : Apple recommande désormais les piles Duracell pour les AirTags

Duracell

la marque avec le petit lapin rose

Des piles au goût amer

bouton

Le contact négatif pour la pile au sein de l'AirTag

En fonction de l’alignement du revêtement par rapport aux contacts de la pile, les piles CR2032 avec revêtement amer peuvent ne pas fonctionner avec l’AirTag et d’autres produits alimentés par une pile.

Duracell a modifié ses piles, désormais recommandées par Apple

Compatible Apple AirTag

Retrouvez nos vidéos sur les AirTags

Petit rappel des faits nécessaire pour bien comprendre cette nouvelle recommandation. Les AirTags lancés par Apple en avril 2021mais pouvant parfois être assez largement dépassée Lorsque vous dévissez la plaque métallique afin de remplacer la pile, vous constaterez qu', contrairement à la majorité des appareils où ce contact se situe au milieu.Quant à Duracell, la firme ajoutesur ses piles CR2032(le goût est très amer. Vous pouvez l'essayer en mettant votre langue sur les cartouches des jeux Nintendo Switch qui en sont recouvertes dans le même but) . Problème, sur les premiers modèles,, pile (^^) à l'endroit où se trouve le contact sur un AirTag.Apple en faisait d'ailleurs mentionDuracell a. L'emballage de ces piles désormais modifiées et largement répanduesComme il est toutefois envisageable d'acheter des piles issues d'un stock un peu plus ancien, il sera tout de même possible de les utiliser en essuyant consciencieusement cette partie avec un chiffon pour retirer le revêtement (l'AirTag émet un bip pour indiquer que la pile fonctionne correctement)., comme les Energizer que j'utilise personnellement, ou les Panasonic qui étaient les modèles installés d'origine dans mes AirTags.Vous pouvez retrouverA titre personnel,. Ce qui m'a par la suite conforté dans l'idée d'en placer sur certains appareils ou objets qui me tiennent à cœur, ou dont le remplacement serait source de désagréments.