Ce parasol connecté d'Anker va-t-il sauver vos prochaines vacances ?

Un parasol solaire

La Solix EverFrost 2, la glacière électrique de pointe

Révolution sur la plage !. Grâce à cette technologie, il peut produire jusqu’à, soit suffisamment pour recharger un smartphone, une tablette ou même une glacière électrique. Il peut également alimenter l'EverFrost 2 ou d'autres appareils compatibles à l'aide d'une connexion XT-60.D'après le constructeur, le parasol propose un rendement de conversion solaire atteignant 43%, ce qui établirait un nouveau standard en matière d’efficacité énergétique. À titre de comparaison, la plupart des solutions grand public actuelles atteignent un rendement d’environ 24%.En complément de son parasol solaire,. Conçue pour les amateurs de boissons fraîches et de pique-niques, elle offre des fonctionnalités impressionnantes, allant jusqu’à 104 heures de refroidissement grâce à une batterie amovible., ce qui élargit ses possibilités d’utilisation. Enfin, elle utilise un système de réfrigération avancé utilisant un refroidissement à l’air, plus économe et écologique que les technologies de refroidissement direct.La Solix EverFrost 2 se positionne comme un concurrent à des modèles comme ceux commercialisés par EcoFlow, tout en apportant des fonctionnalités adaptées aux besoins des. En intégrant des technologies de pointe comme les cellules en pérovskite, la marque s’adresse aux consommateurs soucieux de l’environnement tout en répondant aux besoins de mobilité et de connectivité.