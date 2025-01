CES 2025 : la French Tech au rendez-vous, mais une participation en baisse

Focus sur trois secteurs stratégiques

Pari sur l’Innovation

. Ils devraient s'illustrer plus particulièrement dans trois domaines, à commencer par laavec des innovations axées sur la télémédecine, les objets connectés pour le bien-être et les technologies de prévention. A cela, s'ajoutent la(solutions de transport durable, véhicules électriques ou autonomes, et optimisation des infrastructures) et enfin laavec un accent mis sur la réduction de l’empreinte carbone et le développement durable..Notons que, cette année,. Une première qui laisse présager des surprises et des innovations inédites, mais qui témoigne aussi du renouvellement constant de l’écosystème entrepreneurial français.. Les startups pourront y présenter leurs projets et bénéficier de rendez-vous exclusifs avec des investisseurs et des partenaires stratégiques. Il s'agit donc d'une opportunité précieuse pour lever des fonds et se faire connaître sur la scène internationale.Cependant, force est de constater que. Ce recul peut s’expliquer par des budgets plus serrés ou des choix stratégiques différents, mais il souligne aussi un défi de visibilité. Avec moins de porte-voix, la French Tech devra redoubler d’efforts pour se démarquer dans un salon où la concurrence est plutôt féroce.Le CES 2025 s’annonce donc comme un test pour les entrepreneurs français, une opportunité de prouver que, même en nombre réduit, l’innovation hexagonale reste compétitive sur la scène mondiale.