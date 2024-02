Insolite : son Toyota bZ4X plonge dans l'océan, la faute à Toyota ?

Un mode "Parking" trop manuel ?

Une lente glissade mais pas de blessé

Nous sommes venus ici pour déjeuner

J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai baissé la fenêtre, je suis sorti et j'ai sauté dans l'eau

Un scénario improbable, qui pourrait être lié à une fonction pourtant basique sur les voitures électriques.Sur un véhicule à batterie,, ce qui a de quoi décontenancer les utilisateurs, mais surtout les constructeurs ! En effet, un moteur électrique s'arrête de facto lorsque la voiture est à l'arrêt et repart immédiatement quand vous accélérez.De fait,, en affichant un boutonqui n'a pas vraiment de sens : un véhicule électrique est toujours(sauf à le déconnecter de la batterie) et le moteur électrique n'a pas besoin de démarreur pour entrer en rotation. Voilà pourquoi chez Tesla, Volvo, Ford etc. vous n'avez plus de boutonDu côté des utilisateurs, il y a également beaucoup de confusion :et le frein à main (Auto-Hold) automatiquement. Mais ce n'est pas le cas de tous les véhicules ! Et c'est exactement ce qui s'est passé ici :et la voiture était donc en, sans alerte aucune.Et les deux passagers restant dans l'habitacle n'ont pas eu le temps de sortir avant le plongeon final, ils ont tout de même pu s'extraire par une fenêtre une fois dans l'eau., a déclaré Gerry Cardona, resté dans le véhicule.renchérit le malheureux.En effet, les batteries résistent mal à l'eau et surtout au sel -certaines finissent même pas prendre feu au bout de quelques jours, après une immersion.