Un ordinateur diffuseur de parfum chez Asus, un coussin pour chat qui sent bon chez LG

Un ordinateur parfumé

Un coussin pour votre chat

Cette innovation est rendue possible grâce à une capsule de parfum intégrée derrière le logo de l’écran. Pour cela, Asus s’est associé à la créatrice de parfums Anna Sui pour concevoir trois senteurs exclusives disponibles avec l’ordinateur.Asus voit dans cette fonctionnalité un moyen d’apporter une touche sensorielle unique aux environnements de travail ou de loisirs (pour les autres, on se contentera d'une petite bougie ou d'un diffuseur d'huiles essentielles).En dehors de ce module parfumé,et d'un AMD RYZEN 8945H. Pour le moment, il faudra se contenter de cela, car Asus n’a pas encore dévoilé beaucoup de spécifications techniques ou encore son prix. L’Adol 14 Air devrait toutefois être disponible en précommande dès le premier trimestre 2025. Notons qu'il sera possible d'acquérir les capsules de parfum séparément...Chaque année, il y a toujours des inventions destinées à nos compagnons à quatre pattes, et cette année ne fait pas exception avec, pour une fois,. Le sud-coréen propose en effet l'. Le tout se présente comme une sorte deet confortable, pouvant accueillir un chat. Celui-ci pourra ainsi y dormir en attendant son repas.Juste en dessous, on trouvera une balance pour peser le chat (comme ça il ne saura pas si vous complotez et entendez le mettre au régime) et même unpour ne pas gêner son altesse sur son trône.Le tout est synchronisé avec l'app LG ThinQ pour surveiller notamment le temps de sommeil de votre chat. LG a même pensé aux chats un peu vieillissants puisqu'uneleur permettra de monter sur le coussin sans faillir à leur dignité !