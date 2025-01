Cette pelleteuse lunaire est un vrai défi technique

Une pelleteuse conçue pour l’espace

Une vision pour le futur

Komatsu a été retenu pour participer au développement de technologies innovantes destinées à la construction autonome dans l’espace, dans le cadre d’un projet initié par le gouvernement japonais. Ce programme est piloté conjointement par le ministère japonais du Territoire, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme (MLIT) et le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

La NASA prévoit de ramener des astronautes sur la Lune d’ici 2026, une première depuis la mission Apollo 17 en 1972. Pour cette mission, les astronautes ne se contenteront pas de planter un drapeau ou de collecter des pierres lunaires. Ils seront également chargés deC’est ici qu’intervientdans une mission qui dure depuis 2021 ! Cette pelleteuse a en effet été pensée pour relever les défis uniques du terrain lunaire. Contrairement aux modèles classiques,. Cette approche est non seulement adaptée à l’environnement hostile de la Lune, mais aussi idéale pour les astronautes, qui pourront piloter l’engin depuis un module sécurisé.De plus, la pelleteuse fonctionne entièrement à l’électricité, éliminant ainsi le besoin de carburants fossiles, impraticables sur la Lune. Sa conception prend également en compte les conditions extrêmes du satellite terrestre, comme la gravité réduite, la poussière abrasive et les températures glaciales (-170 degrés Celsius).Komatsu ne cache pas ses ambitions :. L’entreprise japonaise envisage que ses engins puissent participer à des projets d’infrastructure spatiale à long terme, tels que la construction de bases lunaires ou le prélèvement de matériaux pour l’exploitation minière.Avec des initiatives comme celles de Komatsu, il devient évident que l’exploration lunaire ne se limite pas à la science-fiction. Ces équipements ouvrent la voie à une nouvelle ère et le futur des chantiers ne se joue peut-être pas seulement sur Terre. Et Komatsu semble prêt à y participer activement.