Apple Coach : Un nouveau service santé basé sur l’IA en 2025 ?

image Freepik

Un coach personnel alimenté par l’IA

pour objectif de pousser les utilisateurs motivés à faire de l'exercice, améliorer leurs habitudes alimentaires et les aider à mieux dormir

Une application autonome (et payante)

Dans la dernière newsletter de Mark Gurman , on apprenait qu'. Ce service innovant lui permettrait d'élargir son écosystème de santé et de bien-être. Il auraitCe projet -surnomméou(on est sûr qu'il y a un + qui se cache quelque part)- serait basé sur l’IA. Contrairement à Apple Fitness+ -qui se concentre sur le contenu d’exercices physiques-, ilIl fournirait: suggestions d’exercices adaptés, l'alimentation (avec des recommandations diététiques en fonction des objectifs de l’utilisateur) et le sommeil (avec des programmes pour améliorer la qualité du repos.Mark Gurman a également évoqué, comme l’utilisation des caméras des appareils Apple pour corriger la posture pendant l’exercice, à la manière des solutions offertes par des entreprises comme Peloton.Bien qu’aucun tarif n’ait encore été annoncé,pourrait être intégré à l’offre Apple One, notamment dans sa formule Premium. Cela ajouterait une nouvelle dimension à l’abonnement, qui inclut déjà des services comme iCloud+, Apple Music, et Apple Fitness+.En effet, Apple prévoit plusieurs innovations dans le domaine de la santé, comme les AirPods Pro 3 avec la surveillance de la fréquence cardiaque, l'Apple Watch Ultra 3 et Series 11 avec des fonctionnalités pour détecter l’hypertension artérielle. Ou encore iOS 19, qui pourrait introduire des