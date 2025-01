Lancement à moitié réussi (ou à moitié raté) pour SpaceX

image @ SpaceX

Fifty-fifty

baguettes

un désassemblage rapide non programmé

Des tests à hauts risques pour un apprentissage rapide

Blue Origin : lancement enfin réussi pour la fusée New Glenn

Le lancement s’est déroulé à 16 h 37 heure locale (23 h 37 à Paris). Après la séparation des deux étages,(les). Cette manœuvre impressionnante, diffusée en direct, a suscité un tonnerre d'applaudissements au sein de l'équipe au sol.Cependant, l’euphorie a été de courte durée. Peu après la séparation, SpaceX a annoncé avoir perdu la communication avec le second étage (le Starship),. La fusée aurait subi. Un peu plus tard, Elon Musk a indiqué qu’une fuite d’oxygène ou de carburant était probablement à l’origine de l’échec.. Car la succession d'échecs a permis de faire des avancées spectaculaires, et cette méthode a permis à l’entreprise de maintenir son avance sur des concurrents comme Blue Origin.Depuis son premier essai réussi de récupération en octobre 2024,. Bien que la perte du second étage soit un revers, la récupération du propulseur confirme la maîtrise grandissante de l’entreprise sur cette technologie, essentielle pour ses ambitions interplanétaires.Avec sa nouvelle fusée New Glenn, Jeff Bezos, qui privilégie une approche plus mesurée, vise à contester la suprématie d’Elon Musk sur le marché desLes deux milliardaires, à l’origine de leurs entreprises spatiales respectives au début des années 2000, rivalisent depuis pour dominer ce secteur en plein essor.