Un astéroïde ? Non, juste le Tesla Roadster d'Elon Musk qui flotte en orbite...

Un coup de pub médiatique... mais aussi dangereux !

dans le pire des cas, vous dépensez un milliard pour lancer une sonde spatiale afin d’étudier un astéroïde, et vous ne réalisez que ce n’est pas un astéroïde seulement au moment d’y arriver

Pour celles et ceux que la surveillance de Starman intéresse, rappelons qu'il est possible suivre le trajet du Tesla Roadster dans l'espace grâce au site Whereisroadster qui traque ce dernier en temps réel. Celui-ci flotte tranquillement à plus de 384 000 kilomètres de la Terre, flashé à une vitesse de 11 231 km/h. Depuis son lancement, il aurait parcouru plus de 5,5 milliards de kilomètres. En revanche, on pense que la carrosserie a du prendre cher en sept ans...

L'histoire commence lorsqu’(finalement pas si loin de nous, puisque 384 400 km nous séparent de la lune). Devant cette découverte, il alerte lel’organisme chargé de recenser les astéroïdes potentiellement dangereux. L’objet est alors ajouté à la liste des astéroïdes sous le nom de, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle collision future avec la Terre.Mais le soufflé retombe rapidement.Et pas n'importe laquelle., me diriez-vous ! Ce à quoi je ne peux malheureusement qu'acquiescer, car il s'agit bel et bien d'une... Tesla.Certains s'en souviennent peut-être mais le 6 février 2018, Elon Musk avait eu une idée un peu folle (mais rigolote cette fois-ci) :Depuis ce très médiatique lancement réussi, les deux compagnons flottent dans l'espace en orbite héliocentrique. En remontant les archives de mac4ever , je me suis même rendue compte que j'en avais fais la news à l'époque... Mais il semblerait que tout le monde ne s'en soit pas souvenu.Bien que la méprise ait été corrigée rapidement, elle souligne plusieurs points critiques (et oui, il y a même une morale à cette histoire), à commencerL’astrophysicien Jonathan McDowell le rappelle . On imagine alors, le coût de la mission d'exploration infructueuse.Apparemment, le véhicule -même s'il est très proche- ne représente aucun danger immédiat, sa trajectoire reste aléatoire et rappelle à quel point l’espace est infini et imprévisible. Il restera donc sous surveillance renforcée.