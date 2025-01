L'IA d'Apple sera activée par défaut avec iOS 18.3 et macOS 15.3 (et autres nouveautés)

Une adoption facilitée

Pour rappel, Apple Intelligence est toujours inaccessible au sein de l’UE. Et les ressortissants devront patienter encore quelques mois, jusqu’à la sortie d’iOS 18.4 et de macOS 15.4, pour bénéficier de ces fonctionnalités avancées.

De nouvelles capacités pour Visual Intelligence

Quelles nouveautés pour iOS 18.3 ?

Mais il sera toujours possible de les désactiver par la suite. De cette manière, Cupertino passe dans une démarche active et cherche clairement à pousser davantage d’utilisateurs à tester son intelligence artificielle.Jusqu’à présent, les utilisateurs des zones éligibles (plutôt anglophones donc) devaient activer manuellement Apple Intelligence dans les réglages de leur iPhone /iPad ou de leur Mac et être placés surpour profiter de ses fonctionnalités. La manœuvre était supposée éviter une surcharge des serveurs du, infrastructure dédiée au traitement sécurisé des données d’Apple Intelligence.Ce changement suggère qu’Apple a renforcé ses capacités techniques, soit en, soitque prévu (ce qui est nettement moins réjouissant). Quoi qu’il en soit, cette décision devrait rapidement élargir la base d’utilisateurs de la technologie.Par ailleurs, Apple a annoncé des améliorations pour, une fonction exclusive aux iPhone 16 et 16 Pro. Deux nouvelles capacités font leur apparition, à commencer par l'lorsqu’une date est détectée dans une image, mais également l', permettant d’obtenir des informations détaillées sur les animaux et plantes observés via l’appareil photo.Notons que ces fonctionnalités avaient été présentées lors du lancement des iPhone 16 en septembre dernier, mais n’étaient pas encore disponibles.