Quelles nouveautés pour iOS 18.3 ?

Résumé des notifications : ce n'est qu'un au revoir !

Une mise à jour viendra clarifier les moments où le texte affiché est un résumé fourni par Apple Intelligence. Nous encourageons les utilisateurs à signaler tout problème s’ils rencontrent des notifications inattendues.

Résumés des notifications

la synthèse peut modifier la signification des titres d'origine. Vérifiez à nouveau les informations importantes

Options

Autres modifitications

Le contenu en dehors de la zone recadrée ne sera pas visible dans la plupart des visionneuses de PDF, mais il peut être rendu visible dans certaines applications

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple



Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les nouveautés dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.







Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de l'application Calculette (enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle dernier cri . L'application Photo a été revue !







Du côté de



Bien évidemment,. La liste officielle est d'ailleurs fort longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes.Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...

Les résumés des applications dans la catégorie Actualités et divertissement ont été désactivés temporairement. Mais c'est pour mieux revenir : elles devraient être rétablies dans une prochaine mise à jour (peut-être avec la version finale d'iOS 18.3 ou plus tard si besoin est).Cette suspension avait été annoncée par Cupertino.Elle vise à mieux distinguer les résumés générés par Apple Intelligence des informations directement issues des médias.Pour rappel,. Parmi les exemples les plus marquants, certaines notifications citaient à tort la BBC pour affirmer que Luigi Mangione, impliqué dans un meurtre, s’était suicidé mais aussi que Rafael Nadal aurait annoncé son homosexualité.Dans l'application Réglages, la section auxindique clairement qu'il s'agit d'une fonctionnalité bêta et que les erreurs sont une possibilité (petit avertissement juridique). Lors de la configuration, on trouve une nouvelle mention indiquant queAu niveau de la mise en forme, les npour les distinguer des notifications standard. Les résumés de notification peuvent être désactivés directement au sein de chaque application à partir de l'écran de verrouillage en faisant glisser une notification et en appuyant sur le boutonDans la(accessible en appuyant sur le bouton + dans n'importe quelle conversation), on trouve maintenant, qui lance l'interface de création dédiée. Il s'agit juste d'un autre moyen d'obtenir les outils de création Genmoji, qui étaient auparavant disponibles en appuyant sur le bouton du clavier emoji.Lors de l'édition d'un PDF via l'interface de capture d'écran, si vous recadrez le contenu, Apple fournit désormais unDans l’app Réglages et sur les modèles d'iPhone 16, Apple a. La bascule pour le verrouillage AE/AF s’appelle désormais "Verrouiller la mise au point et l'exposition", ce qui serait plus clair pour les néophytes qui n’ont aucune idée de ce qu'est le verrouillage AE/AF. Pour rappel, avec cette génération, on peut verrouiller la mise au point et l'exposition. Ce lui permet de fonctionner de la même manière qu'un appareil photo reflex numérique.