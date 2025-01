Moto Tag : un nouveau concurrent pour les AirTags

Caractéristiques techniques

Un fonctionnement intégré au réseau Google

Prix et disponibilité

Le Moto Tag se veut pratique et robuste.Il fonctionne avec une pile standard CR2032, facile à remplacer, qui lui assure jusqu’à un an d’autonomie. Ses dimensions compactes (3,2 cm de diamètre pour 8 mm d’épaisseur) permettent de l’accrocher à divers objets du quotidien, mais il nécessite un étui ou un support supplémentaire pour être fixé à un porte-clés ou à une valise.Le Moto Tag utilise principalement le Bluetooth et l’UWB pour détecter les objets dans un rayon de 100 mètres.Ce système est vraiment similaire à celui des AirTags d’Apple. Les utilisateurs peuvent également recevoir des alertes s’ils sont suivis par un tracker inconnu.En plus de sa fonction de localisation, le Moto Tag est doté d’un bouton multifonction.Ces options le différencient des autres trackers du marché. Même si ça peut être pratique, ce bouton ne propose pas d’autres personnalisations pour le moment.Le Moto Tag sera disponible à partir du 2 août 2024.Un modèle coûte 29 $, tandis qu’un pack de quatre est vendu à 99 $. Motorola met également en avant sa compatibilité avec les accessoires tiers destinés aux AirTags , un choix qui pourrait simplifier son adoption auprès des utilisateurs.Avec son intégration au réseau Google, sa robustesse et ses fonctions supplémentaires, il pourrait séduire ceux qui recherchent une solution pour suivre leurs objets du quotidien.