Des AirTags 2 en approche !

Des AirTags 2 en 2025 !

B589

milieu de l'année prochaine

Les prévisions pour 2025 :



- MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec une puce M4 (J613 et J615)

- iPhone SE remis à jour

- iPad Air 11 pouces et 13 pouces rafraîchis (J607 et J637)

- Nouveaux Magic Keyboards pour la gamme iPad Air mise à jour (R307 et R308)

- Un AirTag amélioré (B589).

Qu’attendre des AirTags 2 ?

Les voleurs vont détester cette fonction

Dans sa dernière, Mark Gurman de Bloomberg est formel :. Pour l’heure, Apple serait en train de procéder à différents tests de fabrication avec des sous-traitants en Asie.Le design restera assez similaire, mais Apple proposerait toutefois trois améliorations :. Ce dernier point fait sans doute référence aux nombreux détournements de la balise à des fins de harcèlement ou de vol de véhicules. Le défi pour Cupertino est ici de concilier le but premier des AirTags (retrouver un objet perdu ou volé) et d'éviter tout débordement / intrusion dans la vie privée.Pour le reste, ce nouveau modèle bénéficierait. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).De son côté, Ming-Chi Kuo s’était également penché sur la question l’année dernière ! Pour lui, la production de l'AirTag 2 avait été reportée du quatrième trimestre de 2024 à 2025 (sans plus de précision).Mais il semblait sûr d’une chose :l, ce dernier servant de centre névralgique et intégrant d'autres appareils satellites. Ainsi, la puce Ultra Wideband de l'AirTag pourrait être utilisée pourdans une certaine mesure.Localiser permet déjà aux utilisateurs de partager leurs articles avec des personnes en qui ils ont confiance, afin que ces dernières puissent également les suivre.Dans la bêta 2 d'iOS 18.2, l. Cette option sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs en tant que mise à jour logicielle gratuite à partir de l'iPhone X.