Motorola lance ses Moto G et Moto G Power 2025, deux smartphones abordables

Moto G Power : un modèle robuste et complet

Moto G : des caractéristiques similaires, un prix réduit

Deux options pour ceux qui recherchent l’essentiel

Le Moto G Power se démarque par sa solidité, certifie IP69, qui garantit une résistance à la poussière, à l’immersion dans l’eau, ainsi qu’aux jets à haute pression.. Sous le capot, on retrouve le processeur MediaTek Dimensity 6300, épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via microSD.Côté photo, ce modèle propose une caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique, un objectif ultra grand-angle/macro de 8 MP, et une caméra frontale de 16 MP.. Disponible en deux coloris « Leaf Green » et « Slate Gray », le Moto G Power sera en vente à partir du 6 février pour 299,99 dollars aux USA.Le Moto G, plus accessible à 199,99 dollars, conserve plusieurs atouts mais avec des spécifications réduites.. Il embarque également le MediaTek Dimensity 6300, mais avec 4 Go de RAM et des options de stockage de 64 ou 128 Go, extensibles là aussi via microSD.L’appareil photo principal de 50 MP est identique, mais le second capteur se limite à une caméra macro de 2 MP. Pas de recharge sans fil ici, mais la recharge filaire reste à 30 W.. Il sera disponible en couleurs « Sapphire Blue » et » Forest Gray » dès le 30 janvier, là aussi aux États-Unis en tous cas. On vous tient au courant quand ces modèles seront disponibles en Europe.Avec des prix contenus, les Moto G et Moto G Power ciblent les utilisateurs à la recherche de smartphones solides, Motorola semble vouloir répondre à une demande de téléphones performants sans viser le segment haut de gamme. Ce sont en tous cas des options intéressantes.