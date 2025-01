Des hackers piratent les systèmes d’urgence de plusieurs écoles en Israël

Des SMS envoyés à des milliers de citoyens

Revendications supplémentaires de Handala

Face à l’incident, Maagar-Tec a rapidement désactivé les systèmes touchés et lancé une enquête en collaboration avec la Direction nationale de la cybersécurité israélienne.L’attaque ne s’est pas arrêtée aux écoles. Selon les premières investigations, les hackers auraient aussi exploité une base de données de Maagar-Tec pour envoyer des dizaines de milliers de messages intimidants à des citoyens israéliens.Les destinataires ont quand même été invités à bloquer l’expéditeur et à supprimer les messages.Dans un communiqué, la Direction nationale de la cybersécurité israélienne a assuré que l’incident étaitet que des mesures étaient prises pour sécuriser les systèmes affectés.Handala a aussi affirmé avoir piraté les serveurs du ministère israélien de la Sécurité nationale, en s’appropriant quatre téraoctets de données confidentielles, dont des dossiers de policiers, des documents internes et des enregistrements vidéo.De leur côté, les autorités israéliennes ont démenti cette intrusion, et affirment ne pas avoir détecté d’activité inhabituelle sur leurs systèmes.Ces incidents font partie d’une vague croissante de cyberattaques contre Israël , souvent attribuées à des groupes liés à l’Iran.