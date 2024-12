iPhone : le FBI conseille de ne plus envoyer de SMS aux Android

Et si Apple avait raison...

Une mise en garde du FBI

RCS et opérateurs français

Après des années de refus,. Ainsi, cette dernière va apporter de nombreuses fonctionnalités de style iMessage entre les iPhone et les Android : les accusés de lecture, les indicateurs de saisie, des options au niveau des textes envoyés, ou encore une bien meilleure qualité pour les images et les vidéos (enfin)...Il sera également possible de partager son emplacement avec d'autres personnes à l'intérieur des fils de discussion et d’envoyer des messages aussi bien en cellulaire qu’avec le WiFi.Si le RCS est une version avancée des SMS, les messages ne sont pas toujours chiffrés contrairement à iMessage. Cela rend les échanges entre iPhone et Android particulièrement vulnérables.Cependant, son manque de chiffrement systématique soulève certaines préoccupations.Ils recommandent l’utilisation de messageries chiffrées de bout en bout comme Signal, WhatsApp, ou Telegram (avec activation du mode secret pour Telegram).En guise d’exemple, ils citent, qui cible actuellement des opérateurs américains tels qu’AT&T, Verizon, et T-Mobile. Cette dernière a affecté plus de 80 sociétés de télécommunications, soulignant l’urgence d’adopter des communications sécurisées. Ce qui souligne l’importance du chiffrement.Après SFR, Bouygues Telecom et Free, il ne reste qu'un seul opérateur français sur les quatre à mettre en oeuvre le RCS (pour) pour ses clients. Mais il semblerait cela ne soit pas pour tout de suite. En effet,. Officiellement, il a fait savoir qu’il prévoyait désormais de lancer le RCS durant le. Pour expliquer ce retard face à ses concurrents, Orange fait une réponse à la Apple, à savoir vouloir garantir des conditions optimales d’expérience client avant toute activation.Lancée en juillet chez SFR, cette fonctionnalité attendue et introduite par Apple dans iOS 18, sera quant à elle prise en charge en décembre chez Free et Bouygues Telecom à l’occasion