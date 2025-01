Piratage de Free : un ado de 17 ans en garde à vue

Une cyberattaque d’envergure

Une interpellation rendue possible grâce à Telegram

Se pourrait-il que la justice française ait mis la main sur l'auteur de cette énorme cyberattaque ? Même si ce dernier n'est pas franchement la personne à laquelle on aurait pu s'attendre (là on est en pleine série Netflix). Selon Le Parisien (et aussi BFM ), , c'est. Placé en garde à vue pendant 48 heures, il serait actuellement présenté à un juge d'instruction en vue de saPour rappel, entre le 8 et le 21 octobre,. Cette attaque avait provoqué un véritable séisme dans le secteur des télécommunications.Free Mobile, conformément à la législation en vigueur, avait rapidement déposé plainte et signalé la brèche aux autorités et à la Cnil . L'opérateur aurait d'ailleurs payépour limiter les conséquences de cette cyberattaque. L’adolescent aurait perçu la moitié de cette somme, soit 10 000 euros, après des négociations menées via Telegram (oops).Et ce serait apparemment avec son aide que les enquêteurs ont pu remonter jusqu’au suspect. Une ordonnance a permis d’obtenir les données d’identification nécessaires pour localiser le jeune homme.En effet, il est déjà sous contrôle judiciaire pour la fuite de données de quatre millions de clients de Sport 2000 et pour le piratage des comptes Twitter du groupe Altice (BFMTV, RMC et RMC Sport), Finalement, il serait impliqué (peut-être responsable) dans le vol massif des données de Free en automne 2024. Il serait également lié au groupe de hackers Epsilon, connu pour ses cyberattaques.