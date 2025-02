Doomsday Clock : on n’a jamais été aussi proche de l’apocalypse (bonne ambiance)

Pourquoi cette nouvelle avancée vers minuit ?

Chaque année, un groupe d’experts – dont plusieurs prix Nobel – évalue les grandes menaces qui pèsent sur l’humanité. Et en 2025, les voyants sont au rouge.: les États-Unis, la Russie et la Chine augmentent leurs arsenaux pendant que les traités de désarmement volent en éclats. Le conflit en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient pourraient dégénérer, avec des risques d’escalade incontrôlée. Bref, c’est vraiment le bordel.2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec des catastrophes en série (incendies, inondations, sécheresses). Pourtant,, et les politiques environnementales restent largement insuffisantes. Là vous regrettez déjà d’avoir commencé la lecture de cet articlehein ?De plus en plus intégrée aux systèmes militaires, elle pose la question des armes autonomes capables de décider seules d’attaques meurtrières. Sans oublier, qui brouillent les décisions politiques et attisent les tensions internationales. Tout va bien donc.Si l’horloge parfois avance, elle peut aussi reculer. Son record duremonte à 1991, quand la fin de la Guerre froide et la signature d’un accord de désarmement entre les États-Unis et l’URSS l’avaient repoussée à 17 minutes de minuit. Et c'est vrai que même moi en 1991 j'étais plus serein qu'aujourd'hui en sortant de chez moi.Aujourd’hui,: depuis 2018, l’horloge ne cesse de se rapprocher du seuil critique. En 2020, elle est passée sous les 2 minutes, et depuis 2023, on compte les secondes. Autrement dit, on n’a jamais été aussi proches du désastre Le Doomsday Clock ne prédit pas l’apocalypse, mais il envoie un message clair :. Les scientifiques qui le mettent à jour chaque année ne disent pas que tout est foutu, mais qu’il est urgent d’agir. Réduction des tensions nucléaires, transition écologiqu e accélérée, encadrement des nouvelles technologies : des solutions existent, mais encore faut-il que les dirigeants s’en emparent, et on en est loin. En attendant je vais me creuser un petit bunker dans mon jardin moi (bon faudrait déjà que j’ai un jardin).